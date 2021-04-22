В Севастополе определились с датой завершения отопительного сезона

Отопительный сезон в Севастополе завершится 23 апреля. Сначала тепло отключат в многоквартирных домах.

Согласно температурному графику, среднесуточная температура воздуха в Севастополе составляет порядка 14 градусов. В связи с этим принято решение с завтрашнего дня произвести остановку работы котельных, кроме учреждений социальной сферы. Отопительный сезон завершаем без внештатных происшествий. Теплоснабжением были обеспечены все многоквартирные дома с центральным отоплением и здания социальной сферы. По завершении отопительного сезона начинаем плановую подготовку и ремонт на источниках теплоснабжения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Николая Жигулина.

Напомним, отопительный сезон в Севастополе начался 30 октября 2020 года. В течение этого времени город обеспечивали теплом 136 котельных. В работе также были задействованы 631,4 км тепловых сетей и 65 центральных тепловых пунктов.