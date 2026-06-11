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В Севастополе организовали помощь туристам при выезде на автомобиле

В Севастополе организовали помощь туристам при выезде на автомобиле

Опубликовал: news-parser в Севастополь 14:27 11.06.2026

Управление туризма Севастополя информирует гостей города о возможности получить консультацию и помощь в случае возникновения трудностей с выездом на личном автомобиле.

Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке. Заявки обрабатываются оперативно, обратившимся помогают в решении возникших вопросов и предоставляют актуальную информацию.

Получить консультацию от управления туризма по обеспечению топливом для выезда с полуострова можно с 09:00 до 18:30 без выходных по телефону: +7 8692 67-70-00.

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Также задать вопросы можно через официальное сообщество управления туризма в социальной сети «ВКонтакте».

источник: Правительство Севастополя

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