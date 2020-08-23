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В Севастополе организована «горячая линия» по фактам загрязнения морской акватории

В Севастополе организована «горячая линия» по фактам загрязнения морской акватории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:02 23.08.2020

В Севастополе местная прокуратура взяла под контроль выявление мест несанкционированных сбросов бытовых и производственных сточных вод в акваторию Черного моря и иные водные объекты.

Так, с 21 по 28 августа в прокуратуре Севастополя будет функционировать телефон «горячей» линии по вопросам выявления мест несанкционированных сбросов бытовых и производственных сточных вод в акваторию Черного моря и иные водные объекты.

В случае наличия информации о загрязнении водных объектов незаконными сбросами сточных вод, в том числе хозяйствующими субъектами, садовыми товариществами, промышленными предприятиями, физическими лицами путем возведения труб и иных систем водоотведения, просим информировать старшего прокурора отдела прокуратуры города Севастополя Павельчука Евгения Игоревича по тел. 53-01-73, +7 978 772 31 92, — отметили в надзорном ведомстве.

В Севастополе организована «горячая линия» по фактам загрязнения морской акватории

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