В Севастополе организуют большие продуктовые ярмарки

Для стабилизации цен на продукты в Севастополе проведут большие сельскохозяйственные ярмарки. Такое поручение дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Тема, которая сейчас всех волнует — ситуация с ценами на отдельные группы товаров. Кроме федеральных мер, нужно принимать меры и на региональном уровне. Одна из них – проведение сельхозярмарок. Наша задача — сделать привлекательные предложения для товаропроизводителей. Необходимо уже в первых числах апреля провести большую ярмарку, на которой будет представлена продукция местных и крымских производителей, – поручил Михаил Развожаев директору Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.

Информация о местах и времени проведения ярмарок будет опубликована на официальном сайте правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе организовано 20 ярмарок (они проходят на выходных и в праздники), ярмарка выходного дня проходит на шести площадках в разных районах города. Места для крестьянско-фермерских хозяйств предоставляются бесплатно, а цены на продукцию ниже, чем в торговых сетях. Кроме того, в канун майских праздников в городе будет организована ярмарка «Весенняя».

Директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталья Скорюкова сообщила, что запасов продовольствия в городе достаточно (от 16 до 32 дней), поставки продолжаются. Ведомство совместно с Роспортебнадзором и ФАС проводит рейды и реагирует, в случае получения информации о завышение цен на отдельные группы товаров.

Напомним, Федеральной антимонопольной службой организована «горячая линия» для обращений граждан по вопросам необоснованного роста цен товаров, их наличия Телефон: 8(499)-755-23-23 доб. (082-114). Полученные от граждан сведения будут использованы службой для выявления и пресечения необоснованного роста цен, а также принятия мер в отношении недобросовестных участников рынков.

Телефон Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя: +(8692) 55-56-91.

Также на необоснованное повышение цен севастопольцы могут пожаловаться через чат-бот @proverka92_bot в Телеграме. Цифровой помощник позволит горожанам оперативно сообщить властям о резко выросшей цене на тот или иной товар.

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