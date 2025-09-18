В Севастополе — осенний сезон вакцинации и профилактики домашних животных

С наступлением осени врачи государственной ветеринарной клиники напоминают владельцам домашних питомцев, что сейчас самое время позаботиться об их здоровье. Осень — период обострения хронических заболеваний, активизации паразитов и роста риска инфекционных заболеваний у животных.

Осенний сезон — критически важное время для профилактики. Правильно подобранная вакцина и своевременная обработка от паразитов не только защищают питомца, но и могут спасти ему жизнь, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника ГБУ «Севветцентр» Юлию Клочкову.

Как поясняет ведущий ветеринарный врач ГБУ «Севветцентр» Евгений Загоровский, осенние влага, прохлада, снижение ультрафиолетового фона создает идеальные условия для активизации патогенов, которые могли месяцами «дремать» в почве.

Например, вирус парвовирусного энтерита может сохраняться в почве до 11 месяцев. Животное просто проходит по зараженному месту — и контакт произошел. Владелец может принести вирус на обуви, на одежде, а питомец понюхать подошву и этого достаточно для заражения. Вирус передается аэрогенным алиментарным путем, — уточнил специалист.

По статистике ветеринаров, лидер по частоте и летальности — парвовирусный энтерит, летальность которого без лечения составляет 90%. На втором месте — чума плотоядных с тяжелым течением, часто приводит к неврологическим осложнениям, летальному исходу.

Также обязательны к профилактике: