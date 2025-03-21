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В Севастополе оштрафован чёрный копатель - искал артефакты в районе Юхариной балки
источник фото: pxhere.com

В Севастополе оштрафован чёрный копатель — искал артефакты в районе Юхариной балки

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:49 21.03.2025

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя.

Мужчина признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (поиск археологических предметов в земле, проводимый без разрешения (открытого листа), повлекший повреждение культурного слоя в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, с использованием специальных технических средств поиска). Установлено, что осужденный, являясь коллекционером археологических предметов, в августе и октябре 2023 года незаконно вел раскопки с целью поиска археологических артефактов в районе Юхариной балки. Данная территория расположена в границах объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Поиск мужчина осуществлял с помощью лопаты и металлоискателя, а предполагаемые находки планировал продавать или обменивать на стихийном рынке, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Своими действиями он повредил культурный слой, причинив объекту культурного наследия материальный ущерб на общую сумму свыше 380 тыс. рублей.

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Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Гагаринский районный суд г. Севастополя, с учетом личности виновного, его раскаяния, добровольного частичного возмещения ущерба и состояния здоровья, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей с рассрочкой его исполнения.

Также судом удовлетворен поддержанный государственным обвинителем гражданский иск Севнаследия о взыскании с мужчины оставшейся части ущерба в размере свыше 340 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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