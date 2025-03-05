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фото: pxhere.com

В Севастополе основные работы по уборке и вывозу загрязненного грунта завершены

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:34 05.03.2025

Более 800 тонн грунта, загрязненного мазутом, вывезли с прибрежных территорий в Севастополе, основные работы по уборке и вывозу отходов завершены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Впервые на территории региона нефтепродукты обнаружили 3 января. Режим чрезвычайной ситуации регионального значения объявили 4 января, федерального — 24 января.

К настоящему времени основные работы по уборке и вывозу отходов завершены <…> За все время работ на специализированную площадку вывезли 839 тонн загрязненного грунта, — написал Развожаев в Telegram-канале по итогам аппаратного совещания в правительстве города.

Специалисты продолжат мониторинг береговой линии, при необходимости к уборке точечных выбросов мазута привлекут группировку от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС.

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Как отметил глава города, с 1 марта в Севастополе приступили к подготовке к пляжному сезону. Водолазы обследуют береговую черту и морское дно на Золотом и Серебряном пляжах.

источник: ТАСС

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