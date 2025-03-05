В Севастополе основные работы по уборке и вывозу загрязненного грунта завершены

К настоящему времени основные работы по уборке и вывозу отходов завершены <…> За все время работ на специализированную площадку вывезли 839 тонн загрязненного грунта, — написал Развожаев в Telegram-канале по итогам аппаратного совещания в правительстве города.
Специалисты продолжат мониторинг береговой линии, при необходимости к уборке точечных выбросов мазута привлекут группировку от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС.
Как отметил глава города, с 1 марта в Севастополе приступили к подготовке к пляжному сезону. Водолазы обследуют береговую черту и морское дно на Золотом и Серебряном пляжах.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЧП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЧП в Крыму