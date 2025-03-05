В Севастополе основные работы по уборке и вывозу загрязненного грунта завершены

Более 800 тонн грунта, загрязненного мазутом, вывезли с прибрежных территорий в Севастополе, основные работы по уборке и вывозу отходов завершены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Впервые на территории региона нефтепродукты обнаружили 3 января. Режим чрезвычайной ситуации регионального значения объявили 4 января, федерального — 24 января.

К настоящему времени основные работы по уборке и вывозу отходов завершены <…> За все время работ на специализированную площадку вывезли 839 тонн загрязненного грунта, — написал Развожаев в Telegram-канале по итогам аппаратного совещания в правительстве города. Специалисты продолжат мониторинг береговой линии, при необходимости к уборке точечных выбросов мазута привлекут группировку от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС. Узнайте больше: Отделение СФР по Севастополю оплатило более 11 тысяч электронных больничных Как отметил глава города, с 1 марта в Севастополе приступили к подготовке к пляжному сезону. Водолазы обследуют береговую черту и морское дно на Золотом и Серебряном пляжах. источник: ТАСС

голоса Оцените материал

Просмотры: 10