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В Севастополе - особый противопожарный режим

В Севастополе — особый противопожарный режим

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:59 06.08.2020

Особый противопожарный режим, который устанавливает запреты и ограничения в связи с сухой и жаркой погодой, в Севастополе установлен до 13 августа. Специалисты подчёркивают: длительное время сохраняется 5-й – наивысший – класс пожарной опасности, поэтому сейчас особенно важно соблюдать все правила.

Временно ограничено посещение лесов и въезд транспортных средств в них. Для отдыха определен перечень мест, который размещен на сайте Севприроднадзора в разделе «Общедоступные места отдыха». Запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий и приготовление пищи на открытом огне, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Только за текущую неделю ликвидировано 3 возгорания на лесных участках. Практически в 100% случаев пожары возникают по вине человека. Природные пожары особенно опасны при сильном ветре, поскольку скорость распространения сразу возрастает в несколько раз.

Просим граждан соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем, особенно на открытых территориях. Не разжигайте костры и не оставляйте после себя мусор в лесу, к примеру, оставленная на солнце бутылка может сработать как лупа и привести к пожару, — отмечают специалисты.

Внимание! Севприроднадзором, ГКУ «Севастопольское лесничество» и МЧС по г. Севастополю проводятся ежедневные рейды на лесных участках. Нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах, в частности, на особо охраняемых природных территориях – административное правонарушение, которое влечет наложение штрафа до 1 миллиона рублей (ст.ст. 8.31, 8.32, 8. 39 КоАП РФ).

В Севастополе - особый противопожарный режим

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