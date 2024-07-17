В Севастополе — особый противопожарный режим. В МЧС просят об этом не забывать

В этом году в Севастополе зарегистрировано 13 лесных пожаров, 3 из которых случились в период с момента введения особого противопожарного режима.

Общая площадь, пройденная огнём в лесах, составила 27 с половиной гектаров. Перехода огня на населенные пункты не допущено. Также с начала особого противопожарного режима зафиксировано 30 случаев горения травы. Напоминаем, что с 5 июля – в связи с жаркой, засушливой погодой – на территории Севастополя действует особый противопожарный режим. Он предполагает дополнительные требования пожарной безопасности, включающие в себя, запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора на территориях садоводческих товариществ, лесного фонда и населенных пунктов. Усилено проведение профилактической работы с населением.

Стоит отметить, что в летний период основные причины возникновения пожаров связаны с несоблюдением элементарных мер пожарной безопасности. Это неосторожное обращение с огнем, детская шалость с огнем, непотушенные окурки или костры в местах отдыха, оставленные на природных территориях бутылки и стёкла, которые действуют как зажигательные линзы. Поэтому не допускайте беспечного и халатного отношения к правилам безопасности, не оставляйте детей без присмотра.

Также информируем Вас, что за нарушение правил противопожарного режима при использовании открытого огня, предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ, — подчёркивают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.