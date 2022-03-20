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В Севастополе остаются в больницах лишь 388 пациентов с диагнозом COVID-19
Фото: sev,gov.ru

В Севастополе остаются в больницах лишь 388 пациентов с диагнозом COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:50 20.03.2022

За последние сутки в «ковидные» стационары Севастополя были госпитализированы 20 человек. Выписаны 6 пациентов. На 20 марта в больницах находится  388 пациентов, из них 294 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 522 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, — уточнили в правительстве Севастополя.

По состоянию на утро 20 марта в городе зарегистрировано 175 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 44 до 82 лет.

Узнайте больше:  395 случаев новой коронавирусной инфекции. Covid-19 в Крыму

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 80 751 человек, выздоровели 76 927. Сделали прививку от коронавируса 306 488 человек. Второй этап вакцинации прошли 295 265 жителей региона. На сегодня в город поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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