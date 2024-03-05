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В Севастополе осудили банду «оборотней в погонах»
Фото: jur24pro.ru

В Севастополе осудили банду «оборотней в погонах»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:13 05.03.2024

Экс-полицейские попались на махинациях с недвижимостью пожилых людей.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшим участковому уполномоченному полиции и инспектору ППС, а также родственнице одного из них. Они признаны виновными в совершении нескольких эпизодов мошеннических действий, повлекших лишение права граждан на жилые помещения, а также в покушении на совершение таких преступлений (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с июня 2018 года действующие на тот момент сотрудники полиции создали организованную группу для хищения квартир одиноких пожилых жителей Севастополя, в которую привлекли знакомого из числа гражданских лиц, имеющего опыт сделок с недвижимостью.

Должностные лица собирали информацию об одиноких людях, которые в силу возраста или психического расстройства не могли понимать характер совершаемых в отношении них преступлений. Их знакомый на основании документов, полученных обманным путем от пенсионеров, изготавливал на себя доверенности для дальнейшей перерегистрации имущества. Также в преступную схему была вовлечена тетя одного из стражей порядка, на которую оформлялась недвижимость для дальнейшей перепродажи, — сообщили в Следственном комитете.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками СК, совместно с  коллегами из республиканского УФСБ и ОРЧ СБ УВД по городу Севастополю, фигуранты были задержаны в августе 2021 года.

Жертвами сообщников стали пять одиноких пенсионеров с различными заболеваниями. В результате преступных действий члены орггруппы завладели шестью квартирами и земельным участком на территории Севастополя. С целью возмещения причиненного ущерба от преступной деятельности на всю недвижимость был наложен арест, — отметили в Следкоме.

Приговором суда двое бывших сотрудников полиции признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Каждому из них предстоит отбывать 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждый со штрафом в размере 200 тысяч рублей, дальнейшим ограничением свободы на 1 год и лишением специального звания сотрудников полиции.  Родственница одного из них приговорена к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн. рублей. Еще один участник орггруппы, заключивший досудебное соглашение со следствием, был осужден в ноябре 2022 года и приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима.

Узнайте больше:  «Отелло» из Севастополя обвиняется в покушении на убийство  

 

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