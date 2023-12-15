В Севастополе осудили мошенницу – «разводила на деньги» стариков

В Севастополе организатор преступной группы приговорена к длительному сроку лишения свободы за хищение более 1,2 млн. рублей у пожилых людей.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летней жительницы Республики Крым. Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств), — сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Установлено, что женщина создала организованную группу для хищения денежных средств пожилых граждан. В состав группы она привлекла своего сожителя и двух знакомых женщин. Подельники под видом торговых представителей сообщали престарелым людям, что те стали участниками крупного розыгрыша. Для получения награды обманутые пенсионеры якобы временно должны были передать им все свои сбережения, но обратно, вместо настоящих купюр, получали нарезанную бумагу в запечатанных конвертах.

Таким образом, в период с июня 2019 года по февраль 2020 года организованная группа похитила более 1,2 млн. рублей у четырех пожилых севастопольцев.

Кроме того, по месту проживания организатора группы в Бахчисарайском районе Республики Крым обнаружена марихуана, которую она хранила для личного употребления.

Организатор группы скрывалась, ее местонахождение было установлено в декабре 2022 года. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району г. Севастополя. В настоящее время Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновной наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — отметили в прокуратуре.

Соучастники женщины уже приговорены к различным срокам лишения свободы в декабре 2020 года. Ущерб потерпевшим частично возмещен в ходе расследования и рассмотрения дела, а в оставшейся части взыскан с осужденных по приговору суда.