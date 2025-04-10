В Севастополе осудили мужчину — систематически истязал маленького пасынка

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 37-летнему севастопольцу. Он признан виновным в истязании ребенка, находящегося в беспомощном и зависимом от него состоянии (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Следственным отделом по Нахимовскому району и судом установлено, что в период с мая по декабрь 2024 года мужчина, проживая с женщиной и трехлетним пасынком, систематически избивал малыша и иным жестоким способом причинял ему физические и психические страдания. Мать ребенка не придавала значения противоправным действиям сожителя, воспринимая их как воспитательный процесс. О применённом насилии к ребенку в правоохранительные органы сообщила неравнодушная прохожая, обратившая внимание на следы побоев у мальчика, в то время, как оба опекуна оставили его на улице без присмотра и нарушали общественный порядок.
Следователями были незамедлительно проведены судебные экспертизы, выявившие многочисленные травмы у малолетнего. Оперативно организован и проведен весь комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Оказана необходимая помощь пострадавшему ребенку — он был изъят из семьи и в настоящее время находится на реабилитации в социальном приюте для детей и подростков, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он содержится до настоящего времени. В связи с неисполнением обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ) в отношении матери органами предварительного следствия расследовалось уголовное дело, которое находится на рассмотрении в суде.
Приговором суда мужчина признан виновным в истязании пасынка и приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя