В Севастополе осудили мужчину — систематически истязал маленького пасынка

Следственным отделом по Нахимовскому району и судом установлено, что в период с мая по декабрь 2024 года мужчина, проживая с женщиной и трехлетним пасынком, систематически избивал малыша и иным жестоким способом причинял ему физические и психические страдания. Мать ребенка не придавала значения противоправным действиям сожителя, воспринимая их как воспитательный процесс. О применённом насилии к ребенку в правоохранительные органы сообщила неравнодушная прохожая, обратившая внимание на следы побоев у мальчика, в то время, как оба опекуна оставили его на улице без присмотра и нарушали общественный порядок.

Следователями были незамедлительно проведены судебные экспертизы, выявившие многочисленные травмы у малолетнего. Оперативно организован и проведен весь комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Оказана необходимая помощь пострадавшему ребенку — он был изъят из семьи и в настоящее время находится на реабилитации в социальном приюте для детей и подростков, — сообщили в пресс-службе ведомства.