В Севастополе осудили наркодилера-«закладчика»

В Севастополе участник организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков, приговорен к 11,5 годам лишения свободы.

Прокуратура города Севастополя доказала в суде вину 28-летнего местного жителя — участника организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотиков. Приговор постановлен Нахимовским районным судом г. Севастополя на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что злоумышленник виновен и не заслуживает снисхождения. Мужчина осужден по ч. 3 ст. 30 — пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой, в крупном размере), — сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2021 года, действуя в составе организованной группы, он получал наркотики, фасовал их на более мелкие дозы и делал тайники-«закладки» для дальнейшей незаконной реализации с помощью Интернет-магазина. Сотрудники полиции изъяли в ходе обыска в арендованном им гараже и из тайника наркотические средства МДМА, ЛСД и каннабис.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю. Двое соучастников мужчины в настоящее время находятся в розыске.

Суд с учетом мнения государственных обвинителей прокуратуры города Севастополя назначил виновному 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.