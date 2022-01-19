реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище

В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:45 19.01.2022

Чин великого освящения Чернореченского водохранилища провёл Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Этот обряд проводится уже 17-й год подряд.  Чернореченское водохранилище – главный источник пресной воды для Севастополя. Глава города подчеркнул, что оно значительно пополнилось, запас воды на данный момент составляет 56 млн кубометров.

При максимальном потреблении мы фактически обеспечены водой до конца 2024 года. Это если считать, что больше ни капли воды в водохранилище не попадет. Но благодаря проведенным в прошлом году мероприятиям, мы сможем брать воду из Бельбека, оставляя водохранилище максимально наполненным на длительный период, – цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Узнайте больше:  19 января - День Крещения Господня или Богоявление. Большое библейское событие

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.

Новости Крыма Только самое важное. Подпишись! Нет Да