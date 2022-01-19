В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище

Чин великого освящения Чернореченского водохранилища провёл Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Этот обряд проводится уже 17-й год подряд. Чернореченское водохранилище – главный источник пресной воды для Севастополя. Глава города подчеркнул, что оно значительно пополнилось, запас воды на данный момент составляет 56 млн кубометров.

При максимальном потреблении мы фактически обеспечены водой до конца 2024 года. Это если считать, что больше ни капли воды в водохранилище не попадет. Но благодаря проведенным в прошлом году мероприятиям, мы сможем брать воду из Бельбека, оставляя водохранилище максимально наполненным на длительный период, – цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.