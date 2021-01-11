В Севастополе от COVID-19 ежедневно умирают люди. Разного возраста

По состоянию на утро 11 января в севастополе зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19.

40 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 48 до 82 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлыми хроническими заболеваниями, — сообщили в пресс-служб Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7753 человека. В настоящий момент выздоровели 7007 человек, 287 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 267 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 263 человека.

Под наблюдением находится 526 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.