В Севастополе COVID-19 унёс жизни трёх человек

По состоянию на утро 6 октября в Севастополе зарегистрированы 29 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от 18 до 85 лет, все – местные жители. 16 человек выписаны после выздоровления. Скончались три человека: двое мужчин в возрасте 64 и 83 лет и 82-летняя женщина. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлой пневмонией на фоне хронических заболеваний. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1164 человека. В настоящий момент в стационарах находится 347 человек. Выздоровели 727 человек, 32 человека умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в севастопольской инфекционной больнице находится под наблюдением 274 человека, в городской больнице № 9 – 236. Под наблюдением по месту жительства – 409 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.