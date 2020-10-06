Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе COVID-19 унёс жизни трёх человек

crimeapress_news

От коронавируса в Крыму скончался врач Республиканской больницы имени Семашко
Фото: pixabay.com

В Севастополе COVID-19 унёс жизни трёх человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:11 06.10.2020

По состоянию на утро 6 октября в Севастополе зарегистрированы 29 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от 18 до 85 лет, все – местные жители.   16 человек выписаны после выздоровления. Скончались три человека: двое мужчин в возрасте 64 и 83 лет и 82-летняя женщина. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлой пневмонией на фоне хронических заболеваний.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1164 человека. В настоящий момент в стационарах находится 347 человек. Выздоровели 727 человек, 32 человека умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.    

В Севастополе от COVID-19 унёс жизни трёх человек

На сегодняшний день в севастопольской инфекционной больнице находится под наблюдением 274 человека, в городской больнице № 9 – 236.  Под наблюдением по месту жительства – 409 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе COVID-19 унёс жизни трёх человек

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.