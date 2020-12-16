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В Севастополе от COVID-19 уже привили 160 медиков
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе от COVID-19 уже привили 160 медиков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:10 16.12.2020

По состоянию на вечер 15 декабря в Севастополе от COVID-19 привили 160 медицинских работников. Напомним, 13 декабря в город доставили 300 доз вакцины «Спутник V». Пробная же партия поступила в сентябре, тогда привили 42 человека. Перед прививками медиков осматривали, брали у них анализ крови.

Прививают, в первую очередь, работников амбулаторно-поликлинического звена и тех, кто работает непосредственно в красной зоне. Медиков опрашивают, составляют графики, обследуют и затем прививают группами по пять человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного эпидемиолога Департамента здравоохранения Сергея Грыгу.

«Спутник V» — это двухвекторная вакцина. Такой тип вакцины создаётся на основе безопасных, ослабленных вирусов, в их состав встроен ген коронавируса, чтобы организм выработал иммунитет.

Эффективность применения вакцины «Спутник V», заявляют специалисты, составила 91,4% на основании второго промежуточного анализа данных на 28-й день после получения добровольцами первой иммунизации (7-й день после получения второй иммунизации).

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5526 человек. В настоящий момент выздоровели 5140 человек, 180 умерло.

Вакцинация проводится с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

В Севастополе от COVID-19 уже привили 160 медиков

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