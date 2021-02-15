В Севастополе от коронавируса привились почти 6 тысяч человек

На сегодняшний день прививку в Севастополе получили уже 5941 человек.

Всего в Севастополе развернуто 11 пунктов вакцинации, работают строго по графику. На сегодняшний день прививку получили уже 5941 человек. Записаны на сегодня 3788 человек из них граждане в возрасте 65 плюс – 1759 человек или 46,4%. Практически половина из числа записавшихся – это люди старше 65 лет. Из числа медработников привито – 1271 человек, 1534 педагога и все остальные граждане 3136 человек. Все эти люди привиты первым компонентом вакцины. Второй компонент тоже уже прививается. Все идет в плановом режиме, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Напомним, на портале «Госуслуги» продолжается запись. Талон можно получить в любую доступную поликлинику вне зависимости от прикрепления.

Пока в Севастополе используется только вакцина «Гам-ковид-вак» («Спутник V»). Вакцинация проводится два этапа, инъекции вводятся с разницей в 21 день. Записываться на второй этап не нужно: всех, кто прошел первый этап, запишут сотрудники поликлиники.

Тест на антитела перед вакцинацией сдавать не требуется. Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, рекомендуется не делать прививку в течение 6 месяцев после выздоровления.

Перед вакцинацией пациентов обязательно осматривает врач. Также перед вакцинацией необходимо заполнить анкету пациента и подписать информированное согласие: бланк, в котором объясняется, что такое вакцинация, как она проводится и перечислены возможные осложнения. В прививочной кампании задействованы волонтеры — студенты медицинского колледжа. Они помогают гражданам, прежде всего пенсионерам, заполнять анкеты, измеряют температуру, давление, пульс.

После того как в процедурном кабинете пациентам сделали прививку, им необходимо еще 30 минут оставаться в медучреждении, чтобы исключить аллергическую реакцию на компоненты прививки.

Важно: вакцинация от коронавируса не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.