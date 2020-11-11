В Севастополе от коронавируса скончались мужчина и три женщины

По состоянию на утро 11 ноября в Севастополе зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19.

Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 20 до 90 лет. 78 человек выписаны после выздоровления. Умер мужчина в возрасте 74 лет и женщины 92, 73 и 68 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3251 человек. В настоящий момент выздоровело 2146 человек, 83 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 330 человек: 164 — в инфекционной больнице, 163 — в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 35 человек. На амбулаторном лечении — 666 человек.

Под наблюдением находится 652 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.