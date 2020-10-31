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В больницах Крыма из 1 903 пациентов с коронавирусом - 54 в крайне тяжелом состоянии
Фото: pixabay.com

В Севастополе от коронавируса скончались три человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:01 31.10.2020

По состоянию на утро 31 октября в Севастополе зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 20 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 56 человек — на амбулаторном лечении.

Заболевшие – местные жители  в возрасте от 10 до 79 лет. 149 человек выписаны после выздоровления.  Умерло трое: женщины в возрасте 72 и 78 лет и мужчина в возрасте 51 года. Течение болезни во всех случаях осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2397 человек. В настоящий момент выздоровели 1569 человек, 68 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 256 человек: 128 — в инфекционной больнице , 125 — в девятой горбольнице, один в госпитале Минобороны.  В «Изумруде» — 37 пациентов.

На амбулаторном лечении — 463 человека. Под наблюдением находится 577 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

В Севастополе от коронавируса скончались три человека

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