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В Севастополе от коронавируса скончался пожилой мужчина
Скриншот: Вести-Севастополь

В Севастополе от коронавируса скончался пожилой мужчина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:34 26.09.2020

По состоянию на утро 26 сентября в Севастополе зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 18 до 84 лет, преимущественно местные жители.  Четыре человека выписаны после выздоровления.  Скончался 82-летний мужчина. Как уточнили в городском правительстве, течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией и отёком лёгких на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 925 человек. В настоящий момент в стационарах находится 262 человека. Выздоровел 601 человек, 26 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице № 9 – 209. Под наблюдением по месту жительства – 424 человека. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

В Севастополе от коронавируса скончался пожилой мужчина

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