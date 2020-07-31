В Севастополе отбирают участников Финала VIII чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

В Севастополе отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) состоятся в период с 1 по 20 августа 2020 года. Все соревнования пройдут в дистанционном формате на учебных площадках региона. 9 конкурсантов будут соревноваться по 8 компетенциям:

Электромонтаж, Сварочные технологии, Парикмахерское искусство, Поварское дело, Технологии моды, Туризм, Преподавание в младших классах, Медицинский и социальный уход. 6 профессиональных образовательных организаций станут площадками для Отборочных соревнований: ГБОУ ПО «Севастопольский торгово- экономический техникум», ГБОУ ПО «Севастопольский судостроительный колледж», ГБОУ ПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж», ГАОУ ПО «Институт развития образования», ГБОУ ПО «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани», СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж».

По некоторым компетенциям результат работы участника соревнований будет отправляться в ЦУС (Центр управления соревнованиями по компетенции) экспресс-доставкой для очного оценивания. Новый формат соревнований потребовал от площадок дополнительного оснащения в соответствии с требованиями Финала Национального чемпионата, а также установки системы видеонаблюдения и трансляции работы конкурсанта в режиме реального времени, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Итоги Отборочных соревнований будут подведены 26 августа, тогда станет известно, кто из участников пополнит команду города Севастополя в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

В 2020 году Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в дистанционно–очном формате с 6 по 21 сентября с Кузбассе.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет, а также школьников от 12 до 16 лет по направлению WorldSkills Juniors. Победители и призеры финала в дальнейшем получат шанс попасть в национальную сборную и представить страну на европейских и мировых первенствах.