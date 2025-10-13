В Севастополе отчитались о готовности к отопительному сезону

Всего же в городе 140 систем централизованного теплоснабжения, в том числе тепловые сети Севастопольской ТЭЦ. Общая протяженность городских тепловых сетей — 630 километров. Все они обслуживают примерно 280 тысяч потребителей и чуть более четырех тысяч потребителей тепла, в том числе три тысячи многоквартирных жилых домов.

Как рассказал начальник второго энергорайона Олег Кононенко, сейчас в котельной полным ходом идет подготовка к отопительному сезону:

В результате проведенных гидравлических испытаний, мы выявили порывы и устранили их. 6 октября эта котельная проводила комплексное опробование с розжигом котлов и прогревом теплоносителя в тепловых сетях. Таким образом мы проверили надежность работы котлоагрегатов и насосного оборудования.

По словам заместителя технического директора Севтеплоэнерго Максима Протасова, их предприятие завершило все технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону:

Выполнены гидравлические испытания, все выявленные дефекты устранены, выполнены текущий и средний ремонт основного и вспомогательного оборудования, поверка и калибровка всех средств измерения. В сентябре завершены комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования под нагрузкой.

Он также отметил, что в рабочем порядке устраняются дефекты, которые не влияют на подготовку к зиме. Тепловикам осталось провести разве что организационные мероприятия по трудоустройству сезонного персонала для работы в котельных. Их они планируют завершить их уже на следующей неделе.

Заменили 36 насосов, отремонтировали шесть котельных

Таковы основные отчетные показатели проделанной работы. Итак, заменены 36 единиц насосного оборудования, теперь это современные энергосберегающие насосы разного назначения. Из них — 22 сетевых насоса, остальные — подпиточные и смешивающие. Такая замена позволяет улучшить работу теплосетей, повысить их коэффициент полезного действия, улучшить расходно-напорные характеристики.

Мы меняем полностью электродвигатель и насосный агрегат на новое оборудование, которое позволит восстановить те необходимые параметры, под которые построены тепловые сети, которые снабжают теплом наших абонентов, — сказал Максим Протасов.

Также он отчитался о ремонте шести котельных, правда, перечислять их не стал.

Тепла дадут на 10% больше

Именно такой плановый показатель озвучил накануне и.о.заместителя губернатора Максим Ковалев: рекордные 881,211 тысяч Гкал вместо 792,553 тысяч 2024 года.

На вопрос «Севастопольской газеты», за счет чего будет обеспечиваться заявленный прирост, М.Протасов сказал, что все зависит от погодных условий: если сезон выдастся холоднее предыдущего, поставки тепловой энергии увеличатся. Причина увеличения поставок также связана с увеличением количества потребителей.

В этом году мы подключаем культурно-исторический кластер на мысе Хрустальном, детский сад на улице Верещагина, школу на улице Челюскинцев и ряд других объектов, — сказал он.

Продолжат получать горячую воду

Так М.Протасов ответил на вопрос о перспективах теплоснабжения абонентов в случае передачи в концессию Севастопольской ТЭЦ. Как известно, ее должны заменить несколькими модульными котельными.

Абоненты в зоне действия Севастопольской ТЭЦ, вне зависимости от строительства модульных котельных, продолжат подучать горячее водоснабжение, — заверил Максим Протасов.

Отопление обещают в конце октября – начале ноября

На этот сакраментальный вопрос пока конкретного ответа не последовало.

По нормативам, требуется, чтобы среднесуточная температура воздуха составила ниже восьми градусов в течение пяти суток. Решение о начале отопительного сезона принимается правительством города. Но исторически за последние 10 лет требуемые условия возникали в третьей декаде октября. Был один год, когда начали топить 5 ноября, — настроил замдиректора Севтеплоэнерго.

источник: «Севастопольская газета»