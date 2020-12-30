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В Севастополе отчитались: программа капремонта МКД 2020 года завершена
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе отчитались: программа капремонта МКД 2020 года завершена

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:56 30.12.2020

В текущем году в рамках краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов выполнены мероприятия по 337 объектам.

Более чем в 170 многоквартирных домах проведены строительно-монтажные работы. Капитальный ремонт проведен по следующим видам работ: капитальный ремонт кровель, фасадов, внутренних инженерных систем. На многих МКД выполнены несколько видов работ одновременно. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт 160 МКД с выполнением строительно-монтажных работ на следующий год. Дополнительно разработана научная проектная документация по 43 МКД, которые являются объектами культурного наследия, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе отчитались: программа капремонта МКД 2020 года завершена

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