В Севастополе откроют два новых детских сада. Один из них уже готов принимать детей

Строительство дошкольных учреждений на улицах Шевченко и Хрусталева завершилось в конце 2021 года. По словам профильного вице-губернатора Игоря Михеева, сад на Шевченко уже готов принимать детей – сейчас родители оформляют медицинские документы.

К концу недели мы сможем открывать сад официально и приглашать детей. На сегодняшний день у нас 433 заявления, из которых 130 – о переводе детей из других садов. Уведомления все родители получили еще перед Новым годом, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

Детский сад на улице Хрусталева рассчитан на 260 воспитанников, и сейчас в учреждении специалисты Роспотребнадзора производят забор проб для проведения анализов. Как отметил вице-губернатор, все необходимые процедуры планируется завершить до конца января.

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