В Севастополе откроют Семейный многофункциональный центр

Семейный многофункциональный центр откроется в Севастополе в этом году. Этот проект реализует департамент труда и соцзащиты населения на грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Семейный многофункциональный центр — это инновационный формат организации предоставления социально значимых государственных услуг семьям с детьми. Одной из ключевых задач является помощь в режиме одного окна, предоставление информации о государственных пособиях, субсидиях и социальных программах. В рамках нацпроекта «Семья» специалисты помогут родителям быстро разобраться в условиях получения региональной и федеральной господдержки, а также в необходимых документах для оформления различных выплат. А пока мамы и папы будут заняты документами, малыши смогут найти себе занятие по душе в детской комнате. Также в МФЦ можно будет получить консультации психолога, юриста и соцработника, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра соцпомощи семье и детям Ирину Мочалову.