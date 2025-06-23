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В Севастополе откроют Семейный многофункциональный центр
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе откроют Семейный многофункциональный центр

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:52 23.06.2025

Семейный многофункциональный центр откроется в Севастополе в этом году.  Этот проект реализует департамент труда и соцзащиты населения на грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Семейный многофункциональный центр — это инновационный формат организации предоставления социально значимых государственных услуг семьям с детьми. Одной из ключевых задач является помощь в режиме одного окна, предоставление информации о государственных пособиях, субсидиях и социальных программах. В рамках нацпроекта «Семья» специалисты помогут родителям быстро разобраться в условиях получения региональной и федеральной господдержки, а также в необходимых документах для оформления различных выплат. А пока мамы и папы будут заняты документами, малыши смогут найти себе занятие по душе в детской комнате. Также в МФЦ можно будет получить консультации психолога, юриста и соцработника, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра соцпомощи семье и детям Ирину Мочалову.     
Специалисты центра соцпомощи семье и детям помогут разобраться в:
  • вопросах, касающихся воспитания, обучения и развития детей;
  • организации программы реабилитации или социальной адаптации для ребенка;
  • вопросах получения, приобретения или обмене жилья;
  • вопросах поиска работы и прочее.
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Учреждение будет ориентировано на потребности семей с детьми.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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