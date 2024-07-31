В Севастополе открыи новый Добро.Центр

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» создаются необходимые условия и меры поддержки развития волонтерства. Так, 30 июля официально открыт Добро.Центр «Балаклавский» — третий на территории города.

Развитие добровольчества и создание соответствующей инфраструктуры – одно из поручений Президента России Владимира Путина. Добро.Центры уже существуют на территории Севастополя. Уверена, впереди у нас множество проектов, благодаря которым участников и организаторов добрых дел станет ещё больше, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Добро.Центр в Балаклаве создан на базе Балаклавского дворца культуры благодаря победе «Академии профессионального развития «Статус» в грантовом конкурсе департамента внутренней политики. Тут можно будет получить консультацию о возможностях добровольческой и благотворительной деятельности, поддержку своего проекта, стать добровольцем и помогать другим. При поддержке департамента внутренней политики Добро.Центр также активно развивается в Ленинском районе, при поддержке департамента культуры – в Гагаринском.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя