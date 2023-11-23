В Севастополе открылась Международная молодежная экологическая научная школа «Севан»

Торжественная церемония открытия Международной молодежной экологической научной школы «Севан» состоялась В СевГУ. Мероприятие проходит в Севастопольском государственном университете до 26 ноября. Школа собрала порядка 50 студентов из Сирии, Ливана, Египта, Приднестровья и стран СНГ.

Главная цель школы – популяризация науки. Организаторы уделили особое внимание проблемам экологии и исследованию черноморского побережья. Просто о сложном будут говорить ведущие специалисты в области молекулярной и клеточной биофизики, генетики, программирования и робототехники. Образовательная программа включает в себя лекции и мастер-классы, связанные с исследованиями морской акватории и приморских территории. Студенты смогут применить полученные теоретические знания на практике: в рамках проекта участники проведут экологические исследования, используя современное оборудование СевГУ. Главным событием школы станет мастер-класс на научно-исследовательском судне «Пионер-М». Участники получат опыт работы с гидроакустическим оборудованием и телеуправляемыми подводными аппаратами в акватории Черного моря.

Наука и научные исследования – ключевые составляющие национального суверенитета России. Школа «Севан» является одним из инструментов, которыми наше государство популяризирует научную деятельность. Впервые нам удалось победить в масштабном грантовом конкурсе, который организовало Министерство науки и высшего образования России, – цитирует пресс-служба вуза проректора по научной деятельности Севастопольского государственного университета Максима Евстигнеева.

Участники школы отмечают, что такого уровня оснащения лабораторий в их странах нет. Те профессиональные компетенции, которые получает студент в СевГУ, будут соответствовать мировому уровню. Обучаясь на некоторых образовательных программах, студент уже может пробовать себя на будущем рабочем месте.

Сейчас мы получаем новые знания, которые будем применять в нашей стране. Мы планируем провести большую экологическую конференцию, в которой примут участие все экологи Приднестровья, чтобы поделиться опытом и своими наработками, – говорит участник школы, студент четвертого курса Приднестровского государственного университета Кирилл Пакулич.

Международная молодежная экологическая научная школа «Севан» входит в линейку мероприятий проекта-победителя «I Всероссийский фестиваль с международным участием «Море научных возможностей», а также в целях реализации федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».