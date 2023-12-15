В Севастополе открылась новогодняя ярмарка

Масштабная новогодняя ярмарка в Севастополе открылась на площади 50-летия СССР. На ней представлен широкий ассортимент товаров, в том числе для подготовки к новогодним праздникам. Продлится ярмарка до 17 декабря, режим работы: с 08:00 до 17:00.

Сегодня стартует новогодняя ярмарка на площади 50-летия СССР — это очень удобная площадка для жителей и гостей города. Порядка 50 мест мы предлагаем для наших посетителей. Представлен широкий ассортимент: от саженцев до фруктов, овощей, сырной, мясной, рыбной и колбасной продукции. Мы предусмотрели минимальную торговую надбавку, она отмечена специальным знаком «Лучший выбор». Ярмарки всегда пользуются спросом у горожан, это один из инструментов для того, чтобы создавать здоровую конкуренцию, поэтому приглашаем всех приобрести товары, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксению Казанджиеву.

Дополнительно покупателям предлагается выбор новогодних деревьев (ель, сосна), ёлочных игрушек, новогодних украшений.

С 19 декабря по 8 января традиционные новогодние ярмарки будут работать на площади и проспекте Нахимова. Режим работы: с 11:00 до 23:00, в новогоднюю ночь с 11:00 до 04:00.

Ëлочные базары откроются 18 декабря. Посетить их можно будет ежедневно с 08:00 до 21:00 в различных районах города. Цены на новогодние деревья — от 1000 до 1200 рублей за метр.

Выбрать пушистую красавицу можно на 19 ярмарочных площадках, расположенных в различных районах города.

Нахимовский район:

ул. Богданова, в районе дома № 17;

ул. 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»;

пл. Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк»;

1-й Голландский переулок, в районе дома № 1.

Ленинский район:

5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки общественного транспорта;

ул. Павла Силаева, в районе рынка «Славянский базар»;

пр. Генерала Острякова, в районе домов № 135А, 98 и 178.

Гагаринский район:

ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 13;

ул. Маячная, в районе дома № 50;

пр. Октябрьской Революции, в районе домов № 50Г, 42 и 38/12, возле дома № 15А по ул. Астана Кесаева;

пр. Героев Сталинграда, в районе дома № 60 и 25;

ул. Бухта Казачья, в районе дома № 56;

ул. Косарева, в районе дома № 2.

Балаклавский район:

Балаклава, ул. Крестовского, в районе дома № 45.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя