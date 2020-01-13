В Севастополе открылась первая школа пациентов с эпилепсией

Первая постоянная школа пациентов с эпилепсией в Севастополе разместилась в консультативно-диагностическом центре городской больницы № 5 по адресу: проспект генерала Острякова, 211а.

Занятия будут проходить ежемесячно. Ближайшая встреча специалистов, родителей и детей состоится 25 января в 10:00. Тема: «Эпилепсия и аутизм в детском возрасте». Ведёт школу врач-невролог, эпилептолог Евгений Никитин. После лекции специалист ответит на вопросы слушателей. Кроме того, при содействии московской Морозовской детской городской клинической больницы для севастопольских детей, страдающих эпилепсией и судорожными состояниями, в стенах детского больничного комплекса создан кабинет эпилепсии. Здесь родители смогут получить не только исчерпывающую информацию на свои вопросы, но и необходимую помощь в лечении болезни. Жителей Севастополя будут принимать ежедневно, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

У эпилептологического кабинета в распоряжении – дневной стационар диагностического центра. Здесь ребёнок, страдающий эпилепсией или судорожным расстройством, говорят специалисты, может получить помощь и получить консультации ведущих докторов Морозовской больницы, медицинских психологов, физиотерапевтов, генетиков, неврологов, пройти лабораторную диагностику. Здесь же работает регулярная школа пациентов с эпилепсией, где можно задать наболевшие вопросы и решить их наиболее удобным способом благодаря постоянной связи медиков с Департаментом здравоохранения Севастополя.

Попасть на приём к специалистам консультативно-диагностического центра Севастополя можно при наличии направления с участковой поликлиники по месту жительства. Предварительная запись в регистратуре, по номеру +78692 65-78-90.