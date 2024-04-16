В Севастополе открылась выставка «Крепости мира на банкнотах»

На 41 выставочном стенде около сотни оригинальных банкнот из разных стран мира: Азербайджана, Афганистана, Бутана, Бахрейна, Республики Беларусь, Венгрии, Гаити, Германии, Греции, Доминиканы, Израиля, Иордании, Ирака, Китая, Кубы, Йемена, Ливии, Объединённых Арабских Эмиратов, Омана, Приднестровья, Перу, России, Сербской Краины, Словакии, Сирии, Турции, Туниса, Узбекистана, Украины, Шотландии, Югославии.

На стендах содержатся подлинные купюры и информация о крепостях, на них изображенных. Кроме этого в витринах размещены нотгельды — временные деньги или деньги чрезвычайных обстоятельств, выпускавшиеся в оборот неправительственными организациями в период с 1914 по 1924 год в Германии и Австрии в связи с кризисом и гиперинфляцией. В витринах выставлены и ключи от крепостей, дверных замков и шкатулок, обнаруженных в Крыму. Старинные железные ключи и замки разных форм, датируемые II-XV веками, вносят особый колорит в атмосферу выставки, — рассказала «Севастопольской газете» и.о. начальника просветительского отдела Военно-исторического музея фортификационных сооружений, старший научный сотрудник Елена Коноплянник.

По ее словам, миссия выставки — обратить внимание государства и общественности на разрушающиеся архитектурные и фортификационные сооружения в нашей стране.

Хочется верить, что однажды, например, здание музея Михайловская батарея тоже окажется изображенным на банкноте, — замечает Е.Коноплянник.

Мысль создать выставку о крепостях на банкнотах возникла не внезапно. Несколько лет назад коллекционер В.Дьяков совместно с музеем-заповедником «Судакская крепость» к 100-летию исхода Белой гвардии организовали выставку «Деньги Белой гвардии», затем к 100-летию создания СССР — выставку «Денежные знаки СССР». Обе они имели успех у зрителей. Третья выставка называлась «Крепости мира на банкнотах». По словам В.Дьякова, он предложил эту тему в знак благодарности дружбы с крепостью-музеем. Теперь она экспонируется в Севастополе.

Выставка начинается со стендов с российскими деньгами. Это деньги Белой гвардии, выпущенные в 1918 году. Здесь мы видим ностальгию по Москве. Кстати, деньги печатали в Феодосии, что немаловажно и интересно коллекционерам. Серия денег называется «Поход на Москву», — рассказывает автор коллекции, улыбается и цитирует поэта Владимира Маяковского «Начинается земля, как известно, от Кремля».

Мы знаем, что до Москвы белогвардейцы не дошли, а потом были вытеснены в Крым, но денежные знаки с изображением Москвы остались. Также в экспозиции представлены российские деньги 1923, 1947, 1961 годов. На них в основном изображены башни и стены Московского кремля и только на пятирублевой банкноте 1997 года — стены кремля нижегородского. Все остальные стенды демонстрируют деньги стран мира и их достопримечательные крепости.

Важно отметить, что большая часть фортификационных сооружений: крепостей, замков, башен, ворот, фортов, изображенных на денежных знаках, — включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Деньги по-своему отражают историю каждой страны. Непревзойдённый дизайн и художественное разнообразие, актуальность тематики, историческая и культурная ценность делают эти экспонируемые денежные знаки подлинными памятниками мировой истории XX-XXI столетий.

Выставка будет работать в залах музея Михайловской батареи до 12 мая.

источник: «Севастопольская газета»