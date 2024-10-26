В Севастополе открылась выставка «Моя семья — моя Россия»

В Севастопольской детской школе искусств состоялось открытие выставки «Моя семья – моя Россия». Это уникальное событие собрало работы юных художников направления «Дизайн», тематика которых посвящена разнообразию народов России, их культур, традиций и ремесел. Событие приурочено ко Дню народного единства и к Году семьи.

Мы рады, что в нашей школе часто открываются выставки, которыми мы гордимся! Каждая картина – произведение искусства. Так интересно их рассматривать, размышлять, что же больше привлекло в этой теме автора. Эти работы, приуроченные ко Дню народного единства, открывают нашу большую праздничную программу, которая пройдет 4 ноября, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директор Севастопольской детской школы искусств Марию Костевич.

Экспозиция стала первой в цикле мероприятий ко Дню народного единства и предлагает посетителям погрузиться в многообразный мир российских этносов через призму детского восприятия.

Ребята работали над картинами с сентября. Каждый выбирал свой народ, изучал их быт и предлагал композицию из изученного материала. В нашем направлении «Дизайн» в основном работаем с графикой, ближе к плакатной, что подразумевает визуальную трансформацию, – отмечает преподаватель Севастопольской детской школы искусств Екатерина Годунова.

На выставке представлено 28 произведений декоративной графики, выполненных учащимися под чутким руководством преподавателя Екатерины Годуновой. Работы объединены не только темой, но и единым стилем, что придает экспозиции целостность и гармонию. Юные авторы постарались отразить в своих картинах всю красоту и уникальность культурного наследия нашей многонациональной страны. Каждое произведение по-своему интерпретирует понятие семьи и единства, наглядно демонстрируя, как тесно переплетаются разные традиции и обычаи в сердце каждого из нас.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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