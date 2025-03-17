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В Севастополе открылась выставка, посвящённая событиям Русской весны
фото: pxhere.com

В Севастополе открылась выставка, посвящённая событиям Русской весны

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:08 17.03.2025

На Приморском бульваре, справа от Дворца детского и юношеского творчества, открылась фотовыставка, посвященная событиям Русской весны. На ней представлены фотографии Валерия Беспалько, Василия Батанова, Антона Педько, Дмитрия Осипенко, Юрия Югансона, Олега Коваленко, Александра Лясоты, Владимира Однорала, Дмитрия Метелкина, пресс-службы Президента России, Екатерины Штукиной.

По данным ВЦИОМ, воссоединение Республики Крым и Севастополя с Россией прочно закрепилось в сознании граждан как знаковое событие в современной истории страны. Из года в год поддержка этого решения устойчиво высокая, в пределах 81-93%. Россияне уверены в правильности решения о воссоединении и гордятся этим событием.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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