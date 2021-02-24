В Севастополе открыли детскую поликлинику на ул. Ленина

Детскую поликлинику на ул. Ленина,20 в Севастополе открыли после ремонта. Отделению присвоили имя педиатра Сергея Устинова, который в январе скончался от COVID-19 и севастопольцы просили увековечить память о враче. Здание поликлиники является объектом культурного наследия регионального значения — это жилой дом второй половины XIX века.

Поскольку здание представляет собой историческую ценность, то определенные сложности во время ремонта были — часть конструкции была отреставрирована, если где-то недоставало каких-то элементов, то их восстановили под контролем реставраторов. Здание сохранено в первоначальном виде, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Перед тем как осенью 2019 года взяться за выполнение капитального ремонта детской поликлиники, строительная организация получила исчерпывающие данные об истории дома и выполнила все требования по сохранению его исторического облика.

Обновленный фасад сохранил исторический вид здания, а внутри дома, отреставрировав элементы входной лестницы до первозданного вида, строители создали современную детскую поликлинику, удобную и для тех, кто в ней работает, и для детей, и для их родителей.

Есть несколько видов исследований, которые мы можем проводить в обновленной поликлинике: это ЭКГ, ультразвуковые исследования и рентген. Врачи-педиатры работают в две смены, узкие специалисты — офтальмолог, эндокринолог, травматолог-ортопед, невролог. Специалисты, которые принимали здесь раньше, возвращаются к себе домой, — рассказала главный врач пятой городской больницы Елена Большакова.

В здании были полностью заменены инженерные сети, обновлена кровля, заменены окна и двери. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в здании установлен новый рентген на два рабочих места. Кроме того, в поликлинике появилось подъёмное устройство для маломобильных пациентов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя