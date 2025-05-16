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В Севастополе открыли дополнительный офис «Севастопольгаза»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе открыли дополнительный офис «Севастопольгаза»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:09 16.05.2025

Для удобства жителей в Балаклаве на улице Новикова, 4 открылся дополнительный офис «Севастопольгаз». Здесь можно оплатить услуги предприятия и получить консультацию.

Открываем в Балаклаве рассчетно-кассовый центр и абонентский пункт, то есть это — комплексный офис для обслуживания населения. Помимо оплаты услуг газоснабжения в офисе можно получить информацию относительно сверок по газу, по заключению договоров на обслуживание и поставку газа, подать заявки на газификацию, а также решить прочие вопросы, касающиеся газоснабжения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генерального директора ГУП «Севастопольгаз» Александра Подтуркина.

Напомним, что ранее подобный был открыт на проспекте Генерала Острякова, 17. Там так же работает касса и абонентский отдел.

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Во втором полугодии запланировано открытие еще одного такого же центра обслуживания «Севастопольгаза» на площади Захарова на северной стороне, сейчас там идёт ремонт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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