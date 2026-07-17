В Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского

В Севастополе открыто движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет. По словам градоначальника, подрядчик очень эффективно подошел к обустройству дренажной системы сбора воды, чтобы она не разрушала стены.

По словам представителя подрядчика, на данный момент готовность объекта составляет 95%. Завершаются работы по устройству фасада стен и перильного ограждения, а также контактной сети. Троллейбусы смогут проезжать здесь уже через несколько дней.

Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года . В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.

Ремонт был начал в феврале 2025 года. Маршруты общественного транспорта скорректировали. Рабочие обустроили новые подпорные стены, на почти 290 метрах уложили три слоя покрытия, установили перила и пандусы на лестничных сходах.

источник: РИА Новости Крым

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