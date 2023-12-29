В Севастополе открыли дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко 29 декабря открыли дворец водных видов спорта — II очередь спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя. Это один из крупнейших объектов, введённых в эксплуатацию в этом году.

На территории спорткомплекса построен бассейн для профессиональных видов спорта и любительского плавания и реабилитационно-восстановительный центр. Работы велись в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Дворец получил имя севастопольской спортсменки, олимпийской чемпионки Галины Прозуменщиковой.

Дворец водных видов спорта – долгожданный объект для Севастополя, который бы невозможен без федеральной поддержки. В нашем городе появился спортивный комплекс , приспособленный для всех водных видов спорта. Федерация прыжков в воду уже запланировала провести в следующем году всероссийские соревнования. Активно будет развиваться новый для Севастополя, но уже востребованный вид спорта – синхронное плавание: для этого у нас уже есть тренеры. По просьбе спортивной общественности мы приняли решение присвоить дворцу имя севастопольской олимпийской чемпионки Галины Прозуменщиковой. Неформально нашу спортсменку называли Золотой Рыбкой – и сегодня мы договорились, что назовём так спортивную школу, которая в этом бассейне будет заниматься, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Во дворце оборудован плавательный бассейн размером 50×21 метр, здесь находится ванна для плавания, вышка для прыжков в воду, трибуны на 500 зрительских мест, зал «сухого плавания», зал хореографии, тренажерные залы.

Президент Владимир Путин поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. На её достижение будет работать знаковый для города объект, который мы сегодня торжественно открыли. Спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он станет базой для подготовки спортсменов и площадкой для проведения различных соревнований. Его запуск будет способствовать популяризации здорового образа жизни и массовому вовлечению молодежи в занятия спортом, – отмечает Дмитрий Чернышенко.

Обособленным блоком на первом и втором этажах здания бассейна располагаются помещения реабилитационно-восстановительного центра. Здесь находятся медицинские кабинеты, залы для занятий лечебной физкультурой, кабинеты ЭКГ и УЗИ, массажные кабинеты. Здесь есть лифты и вся необходимая инфраструктура для маломобильных групп населения. Сотрудники реабилитационно-восстановительного центра будут обеспечивать медицинское сопровождение спортивных команд Севастополя и учащихся спортивных школ. В их задачи также будет входить медсопровождение официальных спортивных мероприятий и организация спортивной медицины для жителей города.

Реконструированный спортивный комплекс включает стадион с трибунами на 2000 зрительских мест, поле с натуральным газоном, беговые дорожки, секторы для прыжков в высоту и длину, секторы для метания диска, копья и ядра, сектор для прыжков с шестом, волейбольную площадку, универсальную площадку для игр в баскетбол, гандбол, мини-футбол. Здесь же расположены четыре корта с грунтовым покрытием, а также сборно-разборные трибуны на 200 посадочных мест.

Спорткомплекс может вместить 440 спортсменов в смену (стадион: 256 спортсменов в смену, бассейн: 120 спортсменов в смену в бассейне; 64 спортсмена в тренажерном зале в смену). Общее количество зрительских мест – 2700 (количество мест на трибунах стадиона – 2000, трибуны теннисных кортов – 200, мест на трибунах в бассейне – 500).

Справочно:

Спортивный комплекс имени 200-летия Севастополя был открыт в 1985 году. В 2004 году он закрылся на ремонт в связи с аварийным состоянием. В 2019 году был заключен контракт на реконструкцию спорткомплекса.

К 2021 году в ходе первого этапа реконструкции был обустроен легкоатлетический стадион с трибунами на 2000 посадочных мест, четыре теннисных корта, универсальные спортивные площадки, построена автомобильная парковка. Второй этап реконструкции, завершившийся в декабре 2023 года, включил в себя строительство здания бассейна и реабилитационно-восстановительного центра.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя