В Севастополе открыли еще один центр обслуживания абонентов «Севастопольгаза»

На площади Генерала Захарова, 3, начал работу новый центр обслуживания абонентов ГУП «Севастопольгаз». Открытие нового офиса повысило доступность и качество услуг для жителей северной стороны города, обеспечив комфортные условия при оформлении газовых подключений, оплате счетов и получении консультаций. Новый центр стал важным шагом в модернизации системы обслуживания потребителей газа.

У нас сформирован план развития предприятия именно в рамках обеспечения доступности и комфорта получения услуг горожанами. На этом особое внимание акцентировал губернатор в рамках поручения по развитию северной стороны в том числе. Далее планируем открыть еще один офис в Гагаринском районе, в ближайшее время анонсируем сроки открытия, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генерального директора ГУП «Севастопольгаз» Александра Подтуркина.

В новом центре «Севастопольгаза» горожане могут получить полный спектр услуг, связанных с газоснабжением: подать заявку на догазификацию или технологическое присоединение, проконсультироваться по вопросам начислений, оплаты и проверки счетов, а также оформить или переоформить договоры поставки газа и технического обслуживания. Кроме того, здесь принимаются платежи за потребленный газ, показания приборов учета и заявки на техническое обслуживание внутридомового оборудования.

Центр рассчитан на высокую пропускную способность: в его работе задействованы три специалиста по обслуживанию и один мастер, что обеспечивает прием около 72 абонентов в день. Штат специалистов способен предоставить услуги более чем 1,5 тысячам посетителей в месяц. Это позволяет минимизировать время ожидания и повысить эффективность взаимодействия с посетителями.

Дополнительно в центре функционируют две кассы, каждая из которых в среднем обслуживает около 400 клиентов в день. При этом среднее время приема одного клиента составляет всего 2–3 минуты, что делает процесс максимально оперативным.

Напомним, что ранее подобные центры были открыты на пр. Генерала Острякова, 17, ул. Ленина, 13 и на ул. Новикова, 4 в Балаклаве.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя