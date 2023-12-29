В Севастополе открыли фиджитал-центр

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко 29 декабря открыли в Севастополе фиджитал-центр нового поколения для классических и цифровых видов спорта. Это первый подобный объект, введенный в эксплуатацию в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Фиджитал-центр находится на улице Колобова, 21. Здесь есть зоны активного спорта – уличные тренажеры, площадки для стритбола и футбола, трибуны. В здании оборудовано пространство, где установлены 20 игровых компьютеров, а также отдельное помещение с игровыми консолями и системами виртуальной реальности.

Фиджитал-центр – объект для Севастополя очень важный с образовательной и психологической точки зрения. Наши дети активно занимаются киберспортом, изучают виртуальный мир. И с помощью проекта, который был поддержан президентом, в формате «Игр будущего», мы даём им возможность совмещать физическое развитие с интеллектуальным. Благодаря поддержке Правительства России, личной поддержке Дмитрия Николаевича, мы построили один из первых фиджитал-центров страны. Теперь будем изучать этот опыт, делиться им с другими регионами. Планируем, что в будущем в Севастополе появятся и другие фиджитал-площадки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Возможность реализовать данный проект появилась благодаря субсидии Министерства спорта РФ. В Севастополе с 2016 года существует Федерация компьютерного спорта, а в 2023 году была создана Федерация фиджитал-спорта, севастопольские ребята участвуют во многих состязаниях. Кстати, самые крупные соревнования по фиджитал-спорту – «Игры будущего» – пройдут в следующем году в Казани.

Открытие фиджитал-центра в Севастополе – важное событие для жителей Крымского полуострова. Здесь сосредоточена техническая и спортивная инфраструктура, и мы гордимся тем, что концепция фиджитал была создана в России, инициатором выступил глава государства. Этот формат также не зависит от международных спортивных организаций, которые пытаются нас оградить. Уникальность фиджитал заключается и в том, что он объединяет физическую и цифровую реальности, создавая синергию классического и киберспорта – такой формат соревнований способствует гармоничному развитию личности. Более 60 регионов России уже вовлечены в развитие фиджитал-спорта. В 2023 году проведено более 240 соревнований, – подчеркивает Дмитрий Чернышенко.

Справочно:

Фиджитал (от сочетания слов physical — физический и digital — цифровой) — направление киберспорта, где спортсмены должны показывать не только цифровую сноровку, но и физическую подготовку. Например, один футбольный тайм ребята играют в виртуальной игре, а второй тайм уже на футбольном поле – реальные и виртуальные голы суммируются в итоговый счёт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя