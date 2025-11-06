В Севастополе открыли мемориальную доску герою России Никите Мечтанову

В день военного разведчика в Севастополе почтили память участника специальной военной операции, Героя Российской Федерации Никиты Мечтанова, открыв мемориальную доску. В мероприятии принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Никита Григорьевич беззаветно служил Родине, полностью понимая всю ответственность и весь риск, который он на себя взял. Вместе с боевым товарищем «Святом» — Вячеславом Александровичем Пастуховым — он был одним из первопроходцев в войне дронов на стороне нашего Отечества. Можно сказать — он прокладывал путь сегодня другим бойцам. Я горжусь тем, что Никита жил в Севастополе, и тем, что такой герой есть в нашем священном пантеоне. Мемориальная доска будет напоминать каждому севастопольцу об этом человеке, который отдал жизнь за Родину, за наш город, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Он был абсолютно уникальным человеком. Беззаветно любил свою Родину, отдавая всего себя, не жалея. Шёл уверенно, верно к своей цели, стал Героем Российской Федерации. Он был очень добрым, отзывчивым, прекрасным человеком, — поделилась супруга Елена Мечтанова.

От лица командования и всего личного состава 127-й отдельной гвардейской бригады разведки, я хочу выразить слова благодарности всем за то, что вы помните. И следующим поколениям эта мемориальная доска будет напоминанием о том, что Никита погиб не зря. Чтобы следующие воины равнялись на него, брали с него пример. И самое главное, любили свою Родину, — добавил временно исполняющий обязанности заместителя командира по военно-воспитательной работе 127 гвардейской бригады разведки Вадим Батраков.