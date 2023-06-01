В Севастополе открыли мемориальную доску, посвящённую Андрею Усанину

У здания УГИБДД УМВД России по г. Севастополю прошла торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски в честь сотрудника Госавтоинспекции капитана милиции Андрея Усанина, который погиб при выполнении служебного долга. 1 июня 1998 года, ровно 25 лет назад, капитан милиции пожертвовал собой ради спасения сотен детских жизней.

Этот подвиг навечно вошёл в историю севастопольской полиции, его вспоминают наши ветераны, на нём воспитываются молодые сотрудники нашего Управления. Андрей Усанин является для нас примером достойного исполнения служебного долга, офицерской чести и стойкой верности Присяге, — цитирует пресс-служба УМВД России в Севастополе врио начальника УМВД полковник полиции Сергея Сигунова.

Перед участниками мероприятия выступили ветераны ГИБДД. Они поделились воспоминаниями о своём героическом коллеге в годы службы и поблагодарили всех, кто помнит и чтит его подвиг.

В торжественной обстановке врио начальника УМВД России по городу Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов вместе с ветераном Госавтоинспекции открыли мемориальную доску Андрею Усанину, возложили к ней цветы и почтили его память минутой молчания.

К возложению цветов присоединились сотрудники и ветераны ГИБДД.

После завершения официальной части мероприятия гости посетили здание УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Справочно: Капитан милиции Усанин Андрей Юрьевич, командир взвода отдельной роты дорожно-патрульной службы УМВД в г. Севастополе 1 июня 1998 года в 13 часов 10 минут во время сопровождения колонны автобусов с детьми, направлявшимися на отдых в детский лагерь, ценой собственной жизни спас 700 детей.

Андрей Усанин, препятствуя лобовому столкновению, подставил патрульную «Волгу» под рейсовый «Икарус», который занесло на мокрой дороге. «Икарус» шёл лоб в лоб на передовой автобус с детьми.

После столкновения патрульную машину отбросило назад на пятнадцать метров, а «Икарус» ушёл влево, в кустарник. Из-за сильного удара Андрея Усанина выкинуло из машины на асфальт. Периодически, приходя в сознание, он спрашивал: «Как дети?». На седьмой день, не приходя в сознание, Андрей Юрьевич умер в больнице.

Ему было 33 года, когда он совершил свой подвиг. Посмертно ему было присвоено звание – майор милиции.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю