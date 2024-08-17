В Севастополе открыли молодёжный историко-культурный центр «Истоки»

В Севастополе 16 августа центр «Истоки» обрёл второй дом – он располагается на территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и гостеприимно принял участников III молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Организаторами форума выступили программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с Правительством Севастополя, управлением по делам молодёжи города Севастополя, Симферопольской и Крымской епархии и Росмолодёжь.Гранты при поддержке платформы Росмолодёжь.События.

Первый заезд «Семейные ценности» посвящён укреплению семейных традиций и преемственности поколений, он объединил более 200 человек, из них 23 – севастопольцы (9 семей).

Приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес участников, экспертов и организаторов зачитал главный федеральный инспектор по Севастополю Александр Акулов:

Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». За прошедшее время ваш проект значительно расширил свою программу и прочно утвердился в качестве востребованной площадки профессионального дружеского общения молодых преподавателей, работников научных учреждений, участников молодёжных движений, волонтёров и семей с детьми из многих регионов России. Глубоко символично, что местом проведения нынешнего форума выбрана территория музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. Этот легендарный город был свидетелем многих важных исторических событий и поистине стал одним из символов ратной славы Отечества, духовной мощи, стойкости и мужества нашего народа. Уверен, что форум «Истоки» подарит вам прекрасную возможность принять участие в содержательных, интересных дискуссиях и круглых столах, даст старт новым проектам и инициативам и, конечно, внесёт свою лепту в приобщение молодежи к нашему уникальному историческому, культурному наследию, к незыблемым общечеловеческим идеалам, ценностям патриотизма и гражданственности. Желаю вам успехов и всего наилучшего.

Форум «Истоки» объединяет инициативную молодёжь, которая заинтересована в изучении своей Родины, её культуры и традиций, даёт возможность обрести новые опыт, знания и знакомства, подчеркнул в приветственном слове губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

Если где-то говорить об истоках, об истоках духовно-нравственных, об истоках нашей государственности, то, наверное, лучше места на земле, чем Новый Херсонес, чем древняя Херсонесская земля, чем Город-Герой Севастополь, не найти. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, именно в этом месте понимаешь, как формировалось наше государство. Здесь князь Владимир крестил свою дружину, здесь Древняя Русь обрела православие и, по сути, обрела свою государственность. Для меня очень важно, и мне кажется, это очень символично, что первый заезд форума посвящен именно семейным ценностям. И самое замечательное, что огромное количество семей, более 200 человек со всей нашей страны приехали сегодня в Севастополь. Также важно, что 9 севастопольских семей участвуют в форуме. Я вас всех поздравляю, потому что это был непростой отбор. Огромное количество было заявок, отбирали лучших, самых интересных, креативных. И, конечно же, я надеюсь, что севастопольцы смогут достойно представить наш город на форуме, – заявил Михаил Развожаев. Дорогие друзья, для вас, для молодёжи России был построен этот большой, огромный, замечательный центр. Именно на вас мы ориентировались. Именно вы были нашей главной целью, чтобы вы увидели здесь и великое прошлое, и сложное, но героическое настоящее, и то будущее, которое строить вам. Здесь, в Херсонесе, сами стены возведённых музеев, домов, где вы будете жить, всего того, что сделано здесь, все само будет говорить. Стоит только прислушаться, внимательно присмотреться и подумать. А мы будем делать все, чтобы пребывание здесь было для вас максимально творческим, радостным, счастливым и плодотворным, – отмечает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Для участия в форуме приехали целые семьи с детьми. Итогом работы взрослых станет сборник советов по воспитанию для будущих родителей, а результатом работы детей станет календарь семейных событий с вариантами проведения семейного досуга. В рамках программы запланированы образовательные лекции и консультации от семейных психологов, мастер-классы от авторов успешных родительских проектов и практик, а также спектакли под открытым небом и экскурсии в историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Символично, что новый молодёжный историко-культурный центр «Истоки» в Севастополе открывается именно с заезда «Семейные ценности». На участие мы получили около 1000 заявок из более чем 40 регионов страны, 200 из них – самые инициативные участники, приехали в «Новый Херсонес» обменяться опытом и получить знания. Эта тема имеет особое значение, ведь именно в семье закладываются основы нашей культуры, нравственности и традиции. Напомню, что площадка «Истоки» – первый в России образовательный центр, который могут посещать семьи с детьми и, особенно ценно, что такие инициативы поддерживаются лично Президентом России Владимиром Путиным и имеют такой большой отклик в обществе в Год семьи, – говорит руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Елена Беликова.

Это мероприятие станет первым событием на территории нового Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». На территории находятся молодёжные центры, музеи Крыма и Новороссии, Христианства, Античности и Византии, амфитеатр, ремесленные и гончарные мастерские.

Участник программы «Время героев», Герой России Степан Белов также обратился с напутствием к участникам форума:

Поздравляю всех с началом исторического форума. История начинается с семьи, и семья в нашей стране это главное. Не важно какой мы национальности, не важно где мы живем. Мы один большой народ, мы одна большая семья. На нашу страну не раз нападали враги. Они не могли сломить нас снаружи и изнутри, этого никогда не получится, потому что мы едины. Я пообещал каждому самому солдату, каждой жене своего солдата, что их мужья вернутся домой, потому что их ждут дома дети, семьи. От нас, командиров зависит многое, а от вас зависит самое главное – сохранение ценностей и традиций, чтобы наша страна была великой, – сказал Степан Белов.

Форум «Истоки» пройдёт в августе и сентябре в пяти тематических заездах: «Семейные ценности», «Историко-культурное наследие», «Путь наставника», «Гармония» и «Голос будущего». На каждом заезде у участников форума будет возможность подать заявку на грантовую поддержку своих инициатив по 18 тематическим номинациям. Максимальный размер гранта составляет 1 миллион рублей.

На данный момент открыта регистрация на заезд «Голос будущего» для участников от 14 до 17 лет — активистов детских движений (РДДМ «Движение Первых», участники конкурса «Большая перемена»). Регистрация открыта на платформе федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» по ссылке: https://events.myrosmol.ru/forums/istoki/.

Справочно:

В 2022 году впервые по поручению Президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», а уже в 2023 году состоялось открытие круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в городе Печоры Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодёжь, но и молодые семьи с детьми. Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других.

В 2023 году участниками заездов центра «Истоки» в рамках форума «Истоки», а также всероссийского проекта «Истоки.Школа» стали более 1300 человек со всей России, среди которых военнослужащие СВО, участники всероссийского проекта служения «Твой Герой» программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи.

В 2024 году шесть образовательных заездов в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа» объединят более 800 участников. Центр «Истоки» обрёл второй дом — он располагается на территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и гостеприимно примет 1000 участников молодёжного историко-культурного форума «Истоки».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя