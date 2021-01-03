В Севастополе открыли новое отделение для лечения пациентов с COVID-19

Городская больница №4 развернула на базе пансионата «Лазурь» стационар, предназначенный для лечения жителей Севастополя от новой короновирусной инфекции.

Учреждение сможет одновременно принять 105 больных. Помещения полностью переоборудованы для работы с пациентами. Отделение обеспечено всеми необходимыми препаратами, средствами защиты, сформирован штат медицинского персонала, организовано питание пациентов и медработников. По состоянию на 2 января в отделении находятся 38 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

С учётом развёртывания нового стационара общий коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 и сопутствующими патологиями составляет 1165 коек. Медицинскую помощь больным оказывают в городской инфекционной больнице, городской больнице № 9, городской больнице № 1 и отделении, организованном на базе пансионата «Изумруд».