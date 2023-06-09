В Севастополе открыли новый туристско-информационный центр

Сегодня в Севастополе открылся новый мобильный туристско-информационный центр. Он располагается на Ялтинском шоссе недалеко от Ласпинского перевала, у входа на Большую Севастопольскую Тропу. Центр будет работать ежедневно с 08:00 до 17:00.

Новый туристско-информационный центр направлен на популяризацию экологического туризма. Здесь можно взять напрокат оборудование для прохождения маршрута виа-феррата, организовать безопасное сопровождение и узнать подробнее о Большой Севастопольской Тропе. Сотрудники центра бесплатно проконсультируют жителей и гостей города, предоставив всю необходимую информацию, в том числе о безопасном прохождении троп, — рассказала начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

В ходе торжественной церемонии открытия центра ребята из губернаторских школьных трудовых отрядов приняли участие в мастер-классе по вязанию узлов, оборудованию для виа-ферраты, установке палаток.

Кроме того, по словам начальника управления туризма, к началу купального сезона откроется еще один туристско-информационный центр. Он будет расположен в Любимовке и посвящен пляжному туризму на Северной стороне.

Напомним, в Севастополе круглогодично открыты два туристско-информационных центра на набережной Корнилова, 1 и на территории ресторанного комплекса «Винодельня 78».

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

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