В Севастополе открыли памятник Галине Прозуменщиковой

26 ноября — день рождения первой олимпийской чемпионки по плаванию в истории советского спорта Галины Прозуменщиковой. В этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл рядом с Дворцом водных видов спорта памятник легендарной спортсменке. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Татьяна Лобач, автор скульптуры Игорь Егунов, дочь Галины Прозуменщиковой Ирина Бергалло, севастопольские спортсмены, воспитанники городских спортивных школ.

У нас сегодня действительно историческое событие. Мы приняли решение, что наш обновленный бассейн в нашем спортивно-оздоровительном комплексе имени 200-летия Севастополя будет носить имя Галины Николаевны. Не каждый город может похвастаться первой олимпийской чемпионкой в истории страны, какой была Галина Николаевна. Она стала путеводной звездой для бесчисленного количества спортсменов, которые уже пошли по ее стопам, стали защищать нашу Родину на всевозможных чемпионатах. Я горжусь тем, что в Севастополе есть такие имена, такая великая спортивная история и уверен, что мы все вместе сможем ее приумножить, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Татьяна Лобач выразила уверенность, что памятник Галине Прозуменщиковой станет для молодого поколения спортсменов символом их будущих побед:

Приятно открывать памятник Галине Николаевне возле нашего замечательного дворца водных видов спорта. Надеюсь, что для ребят-спортсменов, которые выбрали плавание, он станет символом новых побед. Спасибо всем причастным, кто восстанавливает правильную историю города Севастополя, — сказала депутат Госдумы.

Памятник севастопольской спортсменке установлен по поручению главы города. Образ скульптуры предложил севастопольский скульптор, преподаватель художественной школы Игорь Егунов.

Я опирался на памятник Давиду во Флоренции — и неспроста. Он символ Флоренции, такой же героический образ, как и Галина Николаевна у нас. Только он победил Голиафа, а она победила море. Ведь она тонула! И после этого бросила себе вызов. А в 16 лет она добилась того, чего многие не достигают за всю жизнь, — сказал Игорь Егунов.

Скульптура спортсменки размещена на пересечении пешеходных дорожек и удачно вписывается в парковую территорию вблизи плавательного бассейна спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.

Скульптура и памятная табличка выполнена из бронзы, постамент из железобетона с отделкой светлым мрамором, что гарантирует ее долговечность. Высота скульптурной композиции с постаментом составляет 3 м 35 см.

Мне очень приятно, что все здесь собрались, и наш прекрасный, героический город отметил славные деяния моей мамы, которая действительно была звездой. И теперь открылась прекрасная скульптура, олицетворяющая стремление к победе и волю, дающая всем молодым, юным спортсменам надежду, что они тоже когда-то станут такими же великими людьми, — сказала дочь спортсменки Ирина Бергалло.

Детство Галины Прозуменщиковой прошло в Севастополе: здесь она пошла в школу, в 1959 году начала заниматься плаванием. В 1961 году Галина выполнила норматив первого разряда, а через год стала мастером спорта. В мае 1963 года в товарищеских соревнованиях с австралийскими пловцами ей удалось установить новый всесоюзный рекорд – 2.51,5 секунды на олимпийской дистанции в 200 метров.

В начале 1964 года на матчевой встрече пловцов СССР и Великобритании она установила мировые рекорды на двухсотметровке — 2.47,4 и на дистанции 200 ярдов брассом – 2.47,7, а на матче СССР—ГДР превысила свое же достижение на 200 метрах с результатом 2.45,4.

На Олимпийских играх в Токио в 1964 году Галина Прозуменщикова установила новый олимпийский рекорд – 2.46,4. Она стала первой советской пловчихой, поднявшейся на высшую ступень олимпийского пьедестала, там же ее назвали «Золотой рыбкой».

Такое название — «Золотая рыбка» — получил общегородской проект, стартовавший по поручению Михаила Развожаева в 2024 году на базе двух плавательных бассейнов в физкультурно-оздоровительном комплексе в Инкермане и во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой.

К участию в проекте привлекаются дети от 5 до 10 лет, в том числе дети с особенностями в развитии, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. С 2025 года дополнительно открыты две группы для детей участников специальной военной операции. За 2024 год получили первые навыки и смогли самостоятельно уверенно проплыть 10 метров способом плавания «кроль на груди», освоить технику безопасности и умение применять знания в процессе нахождения, как в бассейне для плавания, так и в открытых водоёмах, 743 ребят, в том числе 130 детей-инвалидов. В этом году уже прошли обучение 680 детей.

