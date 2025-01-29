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В Севастополе открыли пункт плетения маскировочных сетей
фото: Севастопольское региональное отделение партии «Единая Россия»

В Севастополе открыли пункт плетения маскировочных сетей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:08 29.01.2025

Защитные сети для передовой, сообщает «Севастопольская газета», будут плести в подвале школы №54 волонтеры, а учителя и ученики — во время воздушных тревог.

Волонтерский пункт по плетению маскировочных сетей создан в школе № 54 по инициативе севастопольского отделения «Единой России при содействии общественной организации «Защитники».

Рамы для плетения установили в подвальных помещениях корпуса для начальных классов. По мнению организаторов, основную работу возьмут на себя волонтеры и неравнодушные жители района, а во время воздушных тревог к работе смогут присоединиться учителя и ученики. Также волонтеры поделятся опытом и научат новичков азам плетения.

К этой важной работе захотели присоединиться и наши педагоги, и ученики, в том числе старшеклассники. Мы приведем сюда ребят, чтобы они ознакомились с волонтерским пунктом и научились плести. Это наша общая задача — способствовать тому, чтобы все наши бойцы остались живы, и приблизить Победу, — сказала на открытии волонтерского пункта директор школы №54 Алла Иликбаева.

источник: «Севастопольская газета»

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