В Севастополе открыли пятый сезон Регионального турнира по тэг-регби

Стартовал турнир по тэг-регби Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций «Регбийная школьная лига» на поле спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. В этом году принимают участие 41 команда из 17 образовательных организаций города.

Сегодня особенное открытие соревнований, потому что в этот день все севастопольцы отмечают праздник — День гимна. От управления спорта Севастополя поздравляю всех с этим замечательным праздником, в этом году нашему гимну 70 лет. И очень радует, что на поле мы видим такое количество спортсменов, видим в них азарт и желание быстрее ворваться в игру, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления спорта Ивана Булах.

Соревнования проводятся среди четырех возрастных категорий – 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 года рождения. Также на открытии выступил спортивный клуб «Черноморец» с танцевальным номером под руководством Ляны Лисицы.

Рада видеть здесь столько мальчишек и девчонок, которые вовлечены в эту динамичную, яркую, интересную игру тэг-регби. Я желаю всем участникам получить максимальное удовольствие от игры, пусть победит сильнейший, ведь именно сильнейший будет представлять наш Город-Герой Севастополь на Всероссийских соревнованиях, — отмечает директор Севастопольской городской федерации регби Наталья Самойленко.

Организатором соревнования является Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Севастопольская городская федерация регби» при поддержке Правительства города Севастополя, управления спорта Севастополя, департамента науки и образования Севастополя, в лице ресурсного центра «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи» и «Городского центра социальных спортивных программ Севастополя».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя