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В Севастополе открыли студию продюсерского центра «Инсайт Люди»
фото: студия продюсерского центра «Инсайт Люди»

В Севастополе открыли студию продюсерского центра «Инсайт Люди»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:59 08.11.2024

7 ноября в Севастополе свои двери распахнула студия полного цикла продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг». Жители Севастополя получат доступ к обучениям, кастингам, коллаборациям, а также ресурсам самой студии. На сегодняшний день к студии присоединились  26 резидентов. Они уже выпустили репортажи на ТНТ, статьи в журналах, а теперь эта возможность появится и у других блогеров Севастополя. Студия расположена в самом сердце города по адресу: ул. Воронина, д. 10.

Мы рады видеть новые яркие и творческие лица. Наша студия поможет им воплотить самые смелые проекты в жизнь. Опытные наставники, профессиональное оборудование, возможность карьерного роста в блогинге, музыке, актерстве и не только — все это ждет креативных ребят, которые хотят развиваться в своем городе!, — рассказала руководитель студии в Севастополе Екатерина Мынзат. 

Продюсерский центр полного цикла «Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России, которое объединяет творческих людей со всей страны. На сегодняшний день компания охватывает 79 регионов России, активно развивая блогосферу и открывая новые возможности для талантливой молодежи по всей стране.

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