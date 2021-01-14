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В Севастополе открыли высокотехнологичную ДНК-лабораторию

В Севастополе открыли высокотехнологичную ДНК-лабораторию

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:44 14.01.2021

Новая ДНК-лаборатория в Севастополе будет работать на базе экспертно-криминалистического центра УМВД. По словам начальникм УМВД России по г. Севастополю Павла Гищенко, современная лаборатория даст возможность более оперативно проводить востребованные следственными подразделениями генетические экспертизы, не направляя биоматериалы для исследований в лаборатории других регионов, как это было ранее. ДНК-лаборатория будет обеспечивать деятельность всех правоохранительных органов Севастополя в рамках расследования уголовных дел.

Открытая впервые в Севастополе генетическая лаборатория соответствует высочайшим научным стандартам и полностью оснащена новейшей специализированной техникой. При этом некоторые экземпляры оборудования, которые получили севастопольские эксперты-криминалисты, имеют далеко не все современные ДНК-лаборатории других субъектов РФ, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В Севастополе открыли высокотехнологичную ДНК-лабораторию В Севастополе открыли высокотехнологичную ДНК-лабораторию В Севастополе открыли высокотехнологичную ДНК-лабораторию

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе открыли высокотехнологичную ДНК-лабораторию

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